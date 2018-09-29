В Финляндии освободили россиянку, осужденную за контрабанду мигрантов

ХЕЛЬСИНКИ, 29 сен — РИА Новости. Гражданка России, осужденная в январе 2018 года в Финляндии по делу о контрабанде мигрантов через Сайменский канал, освобождена из под стражи и покинула Финляндию, сообщил в субботу РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Финляндии Александр Зеленов.

В январе 2018 года окружной суд Южной Карелии (Финляндия) приговорил трех членов семьи из России к различным срокам тюремного заключения. Отец семьи получил пять лет тюрьмы, его дочь три с половиной года заключения, а несовершеннолетний сын — два года условно. При этом яхта, на которой перевозили мигрантов, конфискована в пользу бюджета Финляндии.

"Гражданка России, осужденная по делу незаконной перевозки мигрантов на Сайменском канале, в пятницу покинула Финляндию и прибыла в Санкт-Петербург", — рассказал Зеленов.

Как уточнил представитель российской дипломатической миссии, данное решение было принято в ходе рассмотрения дела Апелляционным судом Финляндии, который учел второстепенную роль осужденной в этом деле, а также выплату компенсаций принесённого Финляндии ущерба.

Пограничная охрана Финляндии ранее сообщала о конфискации 14-метровой яхты с русским названием и под российским флагом, зарегистрированной также в России, прибывшей в город Лаппеенранта 6 июня 2017 года, во время осмотра которой были обнаружены 17 иностранцев, скрывающихся внутри.

Как выяснилось позднее, по подозрению в организации нелегальный миграции была задержана российская семья, входившая, по данным финских властей, в состав международной преступной группировки. В ходе расследования выяснилось, что в 2016–2017 годах контрабандисты перевезли в Финляндию в общей сложности более 70 человек, преимущественно из стран Африки и Ближнего Востока. Как выяснили пограничники Финляндии, людей нелегально переправляли на российской яхте по Сайменскому каналу (между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем).