Порошенко назвал причину продажи судостроительного завода

КИЕВ, 29 сен – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что продает судостроительный завод "Кузница на Рыбальском", чтобы избежать конфликта интересов, потому что предприятие играет заметную роль в укреплении обороноспособности страны.

Ранее пресс-служба судостроительного завода сообщила, что фонд, управляющий активами Порошенко, договорился о продаже "Кузницы на Рыбальском" украинскому покупателю и ждет разрешения со стороны антимонопольной службы. Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко подтвердил в соцсети Facebook, что этот фонд управляет активами Порошенко. Интернет-издание "theБабель" со ссылкой на источники сообщил, что судостроительный завод покупает украинский бизнесмен Сергей Тигипко.

"На днях компания, которая по поручению управляет моими активами, смогла договориться о продаже "Кузницы на Рыбацком". Поскольку предприятие объективно не может не играть заметной роли в укреплении обороноспособности, хочу в полной мере избежать конфликта интересов, так пусть у него будет другой собственник, исключительно отечественный", — сказал Порошенко во время выступления на международном экономическом форуме "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы" в субботу.