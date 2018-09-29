Пентагон выделит 250 миллионов долларов для поддержки Украины

КИЕВ, 29 сен – РИА Новости. Подписанный президентом США Дональдом Трампом бюджетный законопроект предусматривает 250 миллионов долларов для поддержки Украины, сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Трамп подписал бюджетный законопроект, продлевающий финансирование работы правительства США до 7 декабря. Подписанный президентом бюджет включает расходы на оборону, образование, социальные и медицинские программы. Общий объем ассигнований на 2019 финансовый год, который стартует 1 октября, превышает 850 миллиардов долларов, из них 675 миллиардов предусмотрены на оборону. Законопроект обеспечивает финансирование американских военных до 30 сентября 2019 года.

"Президент США Дональд Трамп подписал ранее принятый Конгрессом "Закон об ассигнованиях на нужды министерства обороны на 2019 год", которым выделяется 250 миллионов долларов для поддержки Украины. Таким образом, объем помощи нашему государству на безопасность и оборону направленных по линии Пентагона увеличен на 50 миллионов долларов по сравнению с бюджетом 2018 года", — говорится в сообщении посольства в Facebook.