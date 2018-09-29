Информации о россиянах среди жертв землетрясения и цунами в Индонезии нет

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Россиян среди жертв землетрясения и цунами в Индонезии, по предварительной информации, нет, стихией затронут нетуристический район, заявил РИА Новости атташе посольства РФ в Джакарте Денис Тетюшин.

Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Затем СМИ сообщили, что на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Власти приняли решение закрыть аэропорт в столице провинции Центрального Сулавеси в Индонезии до 19.20 субботы (14.20 мск). По последним данным, число жертв стихии достигло 384 человек.

"Был сделан запрос в официальные службы, пока никакого ответа официального (о возможных жертвах — ред.) мы не получали. Российские граждане также не обращались в посольство, и мы предполагаем, что их там не было, поскольку это совершенно не туристический район", — сказал представитель дипмиссии.