Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 380 человек

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии достигло 384 человек, сообщил представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.

Число пострадавших он не уточнил.

Ранее сообщалось о 48 жертвах и 356 пострадавших, причем власти уточняли, что речь идет только о погибших и пострадавших в городе Палу, административном центре провинции Центральный Сулавеси.

По предварительным данным, россиян среди погибших нет. Как сообщили в российском посольстве в Индонезии, стихия затронула нетуристический район.

Накануне утром у побережья острова Сулавеси, недалеко от города Палу, произошло землетрясение магнитудой 6,1, за которым последовали еще несколько подземных толчков, самый мощный — магнитудой 7,4. После этого на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Власти приняли решение закрыть аэропорт в столице провинции Центрального Сулавеси до сегодняшнего вечера.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.