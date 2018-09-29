Греческий эксперт отметил давление Запада на Скопье перед референдумом

АФИНЫ, 29 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Западные страны оказывают на Скопье беспрецедентное давление перед референдумом с целью заставить жителей страны поддержать вступление в НАТО, и под таким давлением они, скорее всего, проголосуют "за", заявил РИА Новости преподаватель геополитики в Афинском университете имени Каподистрии Константинос Гривас.

В бывшей югославской республике Македония на 30 сентября назначен референдум о ее переименовании в Республику Северная Македония в рамках соглашения с Грецией. Так называемое Преспанское соглашение решает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику и в Греции, и в Македонии. Перед референдумом Скопье посетило множество западных политиков, призывающих голосовать "за" договор и вступление в НАТО и ЕС.

"На меня произвело большое впечатление, какое сильное давление оказывается на жителей Скопье со стороны европейских правительств. Европейские лидеры посещают Скопье, чтобы продвинуть референдум. Соединенные Штаты давят очень сильно. Этот беспрецедентный факт показывает, что референдум, как и в общем Преспанское соглашение, продвигаются не для решения проблем между Грецией и Скопье. Оно продвигается для обслуживания геополитических целей", — сказал Гривас.

По его словам, Скопье тянут в НАТО.

"Запад стремится таким образом окрасить "правильными цветами" карту Балкан. Так он намерен исключить в будущем возможности России оказать малейшее влияние на Балканах", — сказал Гривас.

Он уверен, что если на референдуме скажут "да" и Скопье войдет в Североатлантический альянс, на Балканах будет очень хрупкая натовская структура, поскольку есть очень большие противоречия между странами НАТО.

"Есть противоречия между Грецией и Турцией, есть противоречия между Грецией и Скопье, есть противоречия между Скопье и Албанией. Будет создана структура, которая будет очень агрессивной по отношению к России, и одновременно будет очень хрупкой и очень уязвимой ", — сказал Гривас.

Он назвал "ужасающей" поддержку со стороны Запада.

"По сути речь идет о действии геополитически вызывающем, но это геополитическое самоубийство. И Преспанское соглашение не уменьшит напряженность между Афинами и Скопье, наоборот, оно выведет их на более высокий уровень – межнациональные противоречия перейдут в рамки НАТО", — сказал профессор.

На вопрос, не является ли заявление посла Франции в Скопье Кристиана Тимонье, что на референдуме граждане выбирают "между Северной Македонией и Северной Кореей", угрозой наказания, Гривас сказал, что это угроза и давление.

"Запад реализует комплекс угроз и обещаний, чтобы надавить на народ и заставить проголосовать "за" на референдуме. И это показывает, насколько важен для западных правительств с геополитической точки зрения этот референдум. И понятно, что он направлен против России. Но я повторю – он не приведет к усилению антироссийской архитектуры. Потому что в НАТО столько внутренних противоречий, что очень трудно будет им действовать как единая антироссийская сила, как было в НАТО в годы "холодной войны", — считает он.

Гривас заметил также, что никто не обвиняет страны Запада во вмешательстве в референдум.

"Это бесподобно. Если бы Россия осмелилась хоть немного высказать точку зрения, мы бы сразу говорили о вмешательстве России во внутренние дела. То, что делается со стороны стран Европейского союза, в сотни раз хуже, но это считается логичным с их точки зрения. Народ Скопье в этот момент пытаются обмануть и запугать – понятно, со стороны западных правительств. Ложью и угрозами пытаются заставить народ проголосовать "да" на референдуме", — сказал Гривас.

По его мнению, итоги скажутся на ситуации в Греции.

"Если проголосуют "да", правительство Греции окажется в тупике. Ему надо будет вносить договор на ратификацию, это вызовет очень большое противодействие в стране и, как последствие, правительству будет очень трудно работать. Меня беспокоит, что как результат правительство падет до весны. Нам придется пойти на досрочные выборы, видимо, в мае. Это очень тяжело. Значительное большинство греческого народа выступает против этого соглашения. У нас в Греции будут большие политические волнения", — сказал политолог.

Что касается итогов референдума в Скопье, Гривас считает, что жители БЮРМ поддержат переименование страны в Северную Македонию.

"Я полагаю, что проголосуют "за". Албанское меньшинство поддерживает его. И такое большое давление из-за рубежа, что, я думаю, правительство в Скопье сделает все необходимое для положительных результатов. На желания населения дело не оставят. Невероятное количество угроз и лжи показывает, что они решительно настроены с тем, чтобы получить "да" на референдуме", — заключил политолог.