В Микронезии мужчина пропал без вести при посадке самолета на воду

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Авиакомпания Папуа-Новой Air Niugini, чей самолет накануне совершил аварийную посадку на воду в Микронезии, сообщила, что один из 36 пассажиров, находившихся на борту, считается пропавшим без вести.

"По состоянию на 12.30 сегодняшнего дня (04.30 мск) мы не имеем возможности отчитаться о местонахождении одного пассажира мужского пола. Мы работаем с местными властями, больницами и следователями для того, чтобы установить местонахождение этого пассажира, который был на борту нашего рейса PX 073. Первоначально с места события сообщалось, что все пассажиры и члены экипажа благополучно эвакуированы из воздушного суда", — говорится в заявлении компании, размещенном на его официальном сайте.

В пятницу утром самолет национальной авиакомпании Папуа-Новой Гвинеи Air Niugini, летевший с острова Понпеи на остров Трук, совершил аварийную посадку на воду в Микронезии. По данным местных СМИ, самолет попытался сесть, но упал в воду примерно в 150 метрах от взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились 36 пассажиров и 11 членов. Ранее сообщалось, что все они прошли осмотр у врачей, сообщений о серьезных травмах не поступало.

UPDATED: An Air Niugini Boeing 737-800 crashed in Chuuk after it landed short of the runway at Chuuk International Airport (TKK) in Weno. // PHOTO: Bill Davis https://t.co/IE00l3ydKS pic.twitter.com/9m2DJl9ryh — Airways Magazine (@airwaysmagazine) 28 сентября 2018 г.

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