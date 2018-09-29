В Средиземноморье ураган может поднять 11-метровые волны, заявили синоптики

АФИНЫ, 29 сен — РИА Новости. Сформировавшийся в Ионическом море Средиземноморский ураган "Ксенофон" в субботу во второй половине дня обрушится на юг Пелопоннеса, сила ветра будет достигать 9 баллов по шкале Бофорта, сообщает Национальная обсерватория Греции.

Высота волн в море между Пелопоннесом и Критом в субботу превысит 11 метров, согласно волновой модели урагана.

Затем циклон "ударит" по Аттике, острову Эвбея и Кикладским островам, утром в воскресенье переместится к островам восточной части Эгейского моря, сообщают синоптики.

"Резкое повышение уровня моря (наводнения) и очень высокие волны, которые ожидаются в районе прохождения Средиземноморского циклона, вызовут проблемы в прибрежных районах Пелопоннеса, островов Китира, Антикитира, западной части Крита и Кикладах", — сообщают метеорологи.

Риск наводнений будет также в Аттике.

Средиземноморский циклон, или ураган, (Medicane, сокращение от слов Mediterranean и hurricanes) – редкое метеорологическое явление, которое происходит один или два раза в год. У них много общего с тропическими циклонами, они также сопровождаются ливневыми дождями. Средиземноморские циклоны чаще образуются осенью или зимой в относительно теплых водах в сочетании с более холодным воздухом над ними, в то время как тропические циклоны чаще встречаются в летние месяцы. Medicane всегда двигаются с запада на восток.

Греция с понедельника находится во власти непогоды. Температура в Аттике температура упала с 30 градусов до 15-17. Штормовой ветер достигает 10 баллов по шкале Бофорта. Ветром были сломаны сотни деревьев. Из-за непогоды были отменены занятия в школах, прервано паромное сообщение с островами.