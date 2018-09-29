Владелец судна "Севастополь" заявил об отсутствии проблем со снабжением

ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости. Проблем со снабжением у экипажа задержанного в Пусане судна "Севастополь" нет, рассказал РИА Новости представитель компании-судовладельца "Гудзон".

В августе в МИД Южной Кореи сообщали, что в отношении российского судна "Севастополь" в южнокорейском порту Пусан проводится проверка на предмет нарушения решений СБ ООН. Ранее в субботу представитель Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский сообщил, что это судно было задержано в Пусане. По его словам, вероятно, это связано с санкциями в отношении "Гудзона". Со слов представителя компании, задержание судна – политический вопрос: в администрации порта Пусан заявили, что "Севастополь" задержан на основании решения правительства Южной Кореи ввиду введения санкций США против "Гудзона", и для решения вопроса правительство РФ должно связаться с правительством Южной Кореи.

"Проблем с обеспечением экипажа на судне нет. "Севастополь" только что закончили ремонтировать, и оно должно было выйти из порта Пусан примерно в понедельник. На борту 12 членов экипажа, с ними все в порядке", — сказал собеседник агентства.

За сутки до появления информации о задержании судна Москва в Совбезе ООН на специальном заседании по КНДР призвала к смягчению санкционного режима и неприятии односторонних санкций. По мнению представителя компании-судовладельца, с этим связано задержание "Севастополя".

Ранее он сообщал, что судно стояло в порту на ремонте, а после введения санкций в отношении "Гудзона" на борту работала комиссия от властей Южной Кореи, которая убедилась, что "Севастополь" не ходил в КНДР и не имеет к этой стране отношения. "Севастополь" перевозит генеральные грузы и контейнеры, топливо судно перевозить не может, отмечал представитель компании.

Как сообщалось ранее, США внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе "Судоходную компанию Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море.