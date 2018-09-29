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Фирма, чье судно задержали в Пусане, попросила российские власти о помощи

Сюжет:
Санкции в отношении России (7058)
(обновлено: 09:07 29.09.2018)
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CC BY 2.0 / Richard Fisher / Sunrise over BusanПорт в Пусане. Архивное фотоПорт в Пусане. Архивное фото
CC BY 2.0 / Richard Fisher / Sunrise over Busan

ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости. Администрация порта Пусан, где задержано судно "Севастополь" российской компании "Гудзон", сообщила руководству судовладельца, что вопрос может решиться только после переговоров правительств двух стран, рассказал РИА Новости представитель компании "Гудзон".

Пусан. Архивное фото
© Depositphotos / Igor-SPb
Профсоюз моряков готов помочь экипажу задержанного в Пусане "Севастополя"

В августе в МИД Южной Кореи сообщали, что в отношении российского судна "Севастополь" в южнокорейском порту Пусан проводится проверка на предмет нарушения решений СБ ООН. Ранее в субботу представитель Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский сообщил, что российское судно "Севастополь" компании "Гудзон" задержано в Пусане. По его словам, вероятно, это связано с санкциями в отношении "Гудзона".

Как сообщалось ранее, США внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе "Судоходную компанию Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море.

"Вчера вечером пришло письмо от администрации порта Пусан, что судно задержано на основании решения правительства Южной Кореи ввиду введения санкций США против компании "Гудзон", там отмечается, что для решения вопроса правительство РФ должно связаться с правительством Южной Кореи. В письме отмечается, что это политическое задержание", — сказал представитель компании.

Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Mladen Antonov
США ввели очередные санкции против российских граждан, компаний и судов

По его словам, руководство компании связывалось с генконсулом РФ в Южной Корее, у него есть копия письма.

"Теперь мы надеемся, что наше правительство обратит внимание на компанию, которая из-за введения санкций нуждается в помощи", — отметил собеседник.

Он добавил, что "Севастополь" не поставлял в КНДР топливо.

"Севастополь" является судном для перевозки генеральных грузов и контейнеров. Оно не может возить топливо. Судно находилось в ремонте, и 23 августа, на следующий день после введения в отношении компании санкций, на него прибыла комиссия от властей Южной Кореи, которая исследовала все документы на предмет посещения северокорейских портов, грузовые документы, говорила с экипажем. Комиссия убедилась, что судно не было в Северной Корее, не связано с КНДР, сказала, что оно "чистое", все в порядке", — сказал собеседник.

За сутки до появления информации о задержании судна Москва в Совбезе ООН на специальном заседании по КНДР призвала к смягчению санкционного режима и неприятии односторонних санкций.

"Надо полагать, что это связано. Даже в письме от администрации порта отмечается, что это – политический вопрос. И сейчас его решение зависит от диалога правительств наших стран", — добавил собеседник.

Введение санкций против России и ответные шаги
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Введение санкций против России и ответные шаги
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