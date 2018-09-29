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В мире

Греческая партия потребовала аннулировать Преспанское соглашение

Сюжет:
Спор Греции и Македонии о названии бывшей югославской республики (79)
(обновлено: 08:20 29.09.2018)
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© РИА Новости / Стрингер Македония. Архивное фотоМакедония. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер

АФИНЫ, 29 сен — РИА Новости. Входящая в парламент Греции партия "Союз центристов" требует аннулировать Преспанское соглашение о переименовании Республики Македония и судить политиков, подписавших его.

Митинг в поддержку референдума в Скопье. Архивное фото
© AP Photo / Boris Grdanoski
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"Союз центристов" заявил, что после референдума в Скопье "удушающее давление" будет оказано и на Грецию, чтобы она ратифицировала соглашение.

Правительство Греции в июне подписало договор с Республикой Македония, который решает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. В бывшей югославской республике на 30 сентября назначен референдум о ее переименовании в Республику Северная Македония в рамках соглашения.

"С референдумом 30 сентября в Скопье, который, безусловно, проголосует "Да", и с изменениями в конституции Скопье, для завершения которых потребуется не более двух месяцев, удушающее давление и насилие придут и будут оказываться на Грецию, чтобы мы ратифицировали в парламенте Преспанское соглашение", — говорится в заявлении партии в связи с предстоящим референдумом.

"Тогда господин (премьер-министр Греции Алексис) Ципрас поймет, что он связал страну и сжег право вето на вступление Скопье в НАТО и в Европейский союз. Единственную карту, которую Греция имела для давления на Скопье, чтобы они изменили название и уважали нашу Македонию", — заявила партия.

Митинг в поддержку референдума в Скопье. 16 сентября 2018
© AFP 2018 / Robert Atanasovski
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По мнению "Союза центристов", Греции предстоят досрочные выборы, после которых выступающая сейчас против соглашения с Македонией консервативная партия "Новая демократия" изменит позицию и будет выступать за его ратификацию.

"Тем не менее, мы в "Союзе центристов" после выборов потребуем аннулировать Преспанское соглашение и предать правосудию тех, кто поставил свои подписи", — говорится в заявлении.

По данным опросов в Греции, против соглашения выступают более 70% греков, а в Северной Греции, где расположен исторический регион Македония, более 80%. МИД Греции утверждает, что его опросы показывают другие данные — против соглашения 55%.

В парламенте Греции соглашение поддерживает только правящая партия СИРИЗА и отдельные депутаты из других партий, в том числе из "Союза центристов".

Входящая в правительство партия "Независимые греки" (АНЭЛ) выступила против соглашения, ее лидер министр национальной обороны Панос Камменос заявил, что если договор поступит для ратификации в парламент, он готов с партией выйти их коалиции и спровоцировать политический кризис.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев. Архивное фото
© AFP 2018 / Dimitar Dilkoff
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Лидер крупнейшей оппозиционной партии Греции "Новая демократия" Кириакос Мицотакис назвал позорным соглашение и заявил, что "Новая демократия" проголосует против договора и в этом, и в следующем парламенте, а переговоры придется начать сначала.

Подписания соглашения между Грецией и Македонией добивались США, НАТО и Евросоюз. В последние недели Скопье посетили многие европейские, американские и натовские политики, прямо требовавшие от граждан страны на референдуме голосовать за соглашение. Посол Франции в Скопье Кристиан Тимонье заявил, что на референдуме граждане выбирают "между Северной Македонией и Северной Кореей".

Дело двух Македоний: зачем нужен референдум
© Инфографика
Дело двух Македоний: зачем нужен референдум
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