В Узбекистане впервые пройдет заседание Совета министров обороны СНГ

ТАШКЕНТ, 29 сен — РИА Новости. Очередное, 75-е заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ впервые состоится в Узбекистане, оно пройдет в Ташкенте 10-12 октября, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе Минобороны Узбекистана.

"Десятого — двенадцатого октября в Ташкенте впервые пройдет очередное заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ", — сказал представитель министерства. Заседание пройдет во дворце международных форумов "Узбекистан".

Сотрудничество в рамках совета позволяет решить стратегические вопросы обеспечения мира и стабильности в регионе, отметили в министерстве.

В апреле в Академии Вооруженных сил Узбекистана в Ташкенте впервые состоялось 48-заседание Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств – участников СНГ, напомнили в Минобороны.