В Узбекистане впервые пройдет заседание Совета министров обороны СНГ

ТАШКЕНТ, 29 сен — РИА Новости. Очередное, 75-е заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ впервые состоится в Узбекистане, оно пройдет в Ташкенте 10-12 октября, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе Минобороны Узбекистана.
Сотрудничество в рамках совета позволяет решить стратегические вопросы обеспечения мира и стабильности в регионе, отметили в министерстве.
В апреле в Академии Вооруженных сил Узбекистана в Ташкенте впервые состоялось 48-заседание Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств – участников СНГ, напомнили в Минобороны.