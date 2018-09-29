Профсоюз моряков готов помочь экипажу задержанного в Пусане "Севастополя"

ВЛАДИВОСТОК, 29 сен — РИА Новости. Профсоюз моряков готов помочь экипажу задержанного в южнокорейском Пусане судна "Симферополь", если они обратятся, сообщил РИА Новости председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.
"Пока экипаж не обращался. На судне, если его надолго задержат, возникнут проблемы и по зарплате, и по возвращению экипажа домой. Конечно, будем помогать", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, ранее профсоюз внес компанию "Гудзон" и суда компании в черный список из-за обманов моряков во время заключения договора.
"У нас с компанией были проблемы постоянно, они обманывали моряков", — рассказал Суханов.
По данным южнокорейских СМИ, грузовое судно "Севастополь" из Владивостока находится в порту Пусан на ремонте. Как сообщили ранее РИА Новости в Таможенном управлении Республики Корея, решение о мерах в отношении судна "Севастополь" принимает МИД, а не таможня.
Как сообщалось ранее, США внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе "Судоходную компанию Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море.