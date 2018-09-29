Профсоюз моряков готов помочь экипажу задержанного в Пусане "Севастополя"

ВЛАДИВОСТОК, 29 сен — РИА Новости. Профсоюз моряков готов помочь экипажу задержанного в южнокорейском Пусане судна "Симферополь", если они обратятся, сообщил РИА Новости председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

Ранее в субботу представитель Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский сообщил, что российское судно "Севастополь" компании "Гудзон" задержано в Пусане. По его словам, вероятно, это связано с санкциями в отношении "Гудзона".

"Пока экипаж не обращался. На судне, если его надолго задержат, возникнут проблемы и по зарплате, и по возвращению экипажа домой. Конечно, будем помогать", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, ранее профсоюз внес компанию "Гудзон" и суда компании в черный список из-за обманов моряков во время заключения договора.

"У нас с компанией были проблемы постоянно, они обманывали моряков", — рассказал Суханов.

В августе в МИД Южной Кореи сообщали, что в отношении российского судна "Севастополь" в южнокорейском порту Пусан проводится проверка на предмет нарушения решений СБ ООН.

По данным южнокорейских СМИ, грузовое судно "Севастополь" из Владивостока находится в порту Пусан на ремонте. Как сообщили ранее РИА Новости в Таможенном управлении Республики Корея, решение о мерах в отношении судна "Севастополь" принимает МИД, а не таможня.

Как сообщалось ранее, США внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе "Судоходную компанию Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море.