В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (259)

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В Донбассе 29 августа вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года.

"За прошедшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись районы близ населенных пунктов Желобок, Сокольники, Михайловка.

"По предварительным данным, потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.