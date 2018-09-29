В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"За прошедшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — отметили в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подверглись районы близ населенных пунктов Желобок, Сокольники, Михайловка.
"По предварительным данным, потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.