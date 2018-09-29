ВЛАДИВОСТОК, 29 сен — РИА Новости. В южнокорейском порту Пусан задержано российское судно "Севастополь", принадлежащее компании "Гудзон", сообщил РИА Новости представитель Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский.
По его словам, вероятно, в течение выходных ситуация не изменится.
Проверка в отношении судна
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник сообщила, что судно арестовано в Южной Корее из-за возможных подозрений в торговле с КНДР, запрещенной санкциями Совбеза ООН.
В августе в МИД Южной Кореи сообщали, что в отношении российского судна "Севастополь" в южнокорейском порту Пусан проводится проверка на предмет нарушения решений СБ ООН.
Санкции США
США внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе судоходную компанию "Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь".
Минфин США утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, в открытом море перекачивались с российских на северокорейские суда.