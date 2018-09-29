ВЛАДИВОСТОК, 29 сен — РИА Новости. В южнокорейском порту Пусан задержано российское судно "Севастополь", принадлежащее компании "Гудзон", сообщил РИА Новости представитель Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский.

Он уточнил, что судно задержали, а не арестовали. "Агент пришел на причал и сказал, что пока не могут разрешить судну отход. Есть подозрения с тем, что это связано с санкциями в отношении "Гудзона". Мы с юристами компании обзвонили инстанции, и пока это вся информация, которая есть", — сказал Осичанский.

По его словам, вероятно, в течение выходных ситуация не изменится.

Проверка в отношении судна

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник сообщила, что судно арестовано в Южной Корее из-за возможных подозрений в торговле с КНДР, запрещенной санкциями Совбеза ООН.

В августе в МИД Южной Кореи сообщали, что в отношении российского судна "Севастополь" в южнокорейском порту Пусан проводится проверка на предмет нарушения решений СБ ООН.

Санкции США

По данным южнокорейских СМИ, грузовое судно "Севастополь" из Владивостока находится в порту Пусан на ремонте. Как сообщили ранее РИА Новости в Таможенном управлении Республики Корея, решение о мерах в отношении судна "Севастополь" принимает МИД, а не таможня.

США внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе судоходную компанию "Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь".

Минфин США утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, в открытом море перекачивались с российских на северокорейские суда.