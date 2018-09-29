Появилось видео с места крушения истребителя F-35B

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Видеозапись с предположительного места крушения новейшего истребителя пятого поколения F-35B в штате Южная Каролина появилась в социальных сетях.

Запись была опубликована в Twitter-аккаунте Breaking Aviation News, специализирующемся на авиационной тематике. Съемка велась с противоположного берега водоема, у которого произошел инцидент. Над землей поднимаются черные клубы дыма, в комментарии к видеозаписи утверждается, что сцена записана час спустя после катастрофы.

The scene one hour after a military plane crash five miles outside the Marine Corps Air Station in Beaufort. According to several news reports, the crash involved an F-35B https://t.co/cKzqzxCIJI pic.twitter.com/hIFHs3saBz — Breaking Aviation News (@breakingavnews) 28 сентября 2018 г.

Ранее сообщалось, что примерно в 11.45 утра (18.45 мск) в пятницу во время тренировочного полета в штате Южная Каролина произошло крушение новейшего истребителя пятого поколения F-35B. Летчика спасло катапультирование, других пострадавших не было. Телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что это первая в истории самолета катастрофа.