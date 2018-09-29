Генсек ООН выразил соболезнования в связи с землетрясением в Индонезии

ООН, 29 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим от землетрясения в Индонезии, произошедшем в пятницу, сообщил журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу, в результате один человек погиб, 10 получили ранения. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Затем СМИ сообщили, что на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По данным СМИ, в результате не менее 30 человек погибли, еще 12 пострадали.

"Генеральный секретарь глубоко опечален страданиями и ужасной гибелью людей, а также теми травмами, которые случились во время землетрясения в пятницу, 28 сентября, в индонезийской провинции Центральный Сулавеси", — говорится в заявлении представителя.

Он отмечает, что генсек выражает свои соболезнования семьям погибших и правительству Индонезии.

ООН готова оказать поддержку Индонезии в проведении спасательной операции и оказании гуманитарной помощи.