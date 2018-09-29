Генсек ООН выразил соболезнования в связи с землетрясением в Индонезии

ООН, 29 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим от землетрясения в Индонезии, произошедшем в пятницу, сообщил журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь глубоко опечален страданиями и ужасной гибелью людей, а также теми травмами, которые случились во время землетрясения в пятницу, 28 сентября, в индонезийской провинции Центральный Сулавеси", — говорится в заявлении представителя.
Он отмечает, что генсек выражает свои соболезнования семьям погибших и правительству Индонезии.
ООН готова оказать поддержку Индонезии в проведении спасательной операции и оказании гуманитарной помощи.