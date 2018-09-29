Аналитик оценил последствия провала референдума о переименовании Македонии

СКОПЬЕ, 29 сен – РИА Новости. Провал референдума по договору с Грецией о переименовании Македонии и срыв парламентского голосования по изменениям в конституции могут привести к межнациональному напряжению в стране и остановке интеграции в ЕС и НАТО, заявил РИА Новости посол республики при НАТО в 2001-2008 годах и аналитик Нано Ружин.
Референдум носит консультативный характер. Законодательство Македонии, однако, предполагает, что для успеха плебисцита требуется, чтобы проголосовали более половины избирателей — около 903 тысяч граждан, из них 50% и один должны выступить "За".
"Для Македонии будет очень значимо, если выйдет голосовать 700 тысяч или 800 тысяч, и если 600 тысяч из них скажут "да", в этом случае референдум удастся. Это было бы очень хорошим сигналом для депутатов в парламенте", — заявил Ружин агентству.
По словам бывшего посла Скопье при НАТО, в случае, если бы референдум провалился и в парламенте не удалось собрать две трети мандатов, это было бы "не очень хорошо" для македонских политиков и для Македонии.
"Когда настолько представительная политическая элита во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также министр обороны США Джеймс Мэттис посетили страну, то в случае провала возникла бы негативная реакция, воодушевление превратилось бы в разочарование. Македония могла бы быть изолирована. И не было бы желания со стороны НАТО и Евросоюза продолжать интеграцию", — отметил собеседник агентства.
"Боюсь, что если этот референдум не удастся, может произойти нарушение межнациональных отношений. Албанцы, которые все выступают за НАТО, согласно имеющимся заявлениям в СМИ их лидеров, в этом случае задумаются о федерализации, чтобы стать ближе албанской общине, которая больше хочет членства в НАТО, нежели македонская", — указал Ружин.
"С одной стороны, форсируя евроатлантическую интеграцию, а с другой – поддерживая хорошие отношения с Россией и Сербией, которая является для нас одним из ближайших соседей, и с другими странами, Македония может продолжить интеграции мирным путем. Македония слишком мала, чтобы что-то решать, но надеюсь, может послужить моделью решения для других", — резюмировал бывший посол при Североатлантическом альянсе.