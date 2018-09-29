Азербайджан призвал "надавить" на Армению для решения вопроса о Карабахе

ООН, 29 сен — РИА Новости. Азербайджан призывает мировое сообщество оказать давление на Армению, чтобы она начала урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе согласно соответствующим резолюциям СБ ООН, об этом с трибуны Генеральной ассамблеи всемирной организации заявил в субботу министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

При этом накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что у него состоялся разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого они договорились поручить "министрам обороны предпринять конкретные шаги, чтобы на линии соприкосновения и госгранице снизить уровень напряженности".

"Мы призываем международное сообщество послать мощный сигнал и оказать давление на Армению в целях обеспечения ею полного соблюдения международного права и немедленного и безоговорочного начала осуществления соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, принятых в отношении урегулирования армяно-азербайджанского конфликта", — заявил Мамедъяров.

Он добавил, что "новое руководство Армении должно понять, что их обещания армянскому народу сделать Армению экономически развитым и процветающим государством невозможно без мира, добрососедских отношений и уважения суверенитета и территориальной целостности своих соседей".

По мнению главы МИД Азербайджана, "если новое армянское руководство называет себя демократией, то они должны действовать в соответствии с верховенством закона и демократическими ценностями".

"Азербайджан искренне полагает, что альтернативы миру, стабильности и взаимовыгодному региональному сотрудничеству нет, и является самой заинтересованной стороной в скорейшем политическом урегулировании конфликта", — заключил министр.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.