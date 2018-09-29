Прокуратура США требует смертного приговора для нью-йоркского террориста

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Американские прокуроры намерены потребовать у суда смертного приговора для 30-летнего гражданина Узбекистана Сайфулло Саипова, обвиняемого в теракте в Нью-Йорке в октябре прошлого года, сообщает телеканал NBC со ссылкой на судебные документы.

По данным телеканала, обвинение считает такое наказание обоснованным, если вина Саипова будет доказана.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что исполнитель теракта в Нью-Йорке должен быть приговорен к смертной казни.

В Нью-Йорке 31 октября 2017 года грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель, уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции, подозреваемый был госпитализирован.

Позднее Саипов предстал в федеральном суде Нью-Йорка на официальном предъявлении обвинения, где не признал свою вину. В ФБР сообщили, что Саипов решил совершить атаку, посмотрев пропаганду террористической группировки "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.