Американские СМИ рассказали о "страшном российском кибероружии"

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российские спецслужбы тайно разработали новый вид вредоносной программы, которую буквально невозможно удалить с компьютера, пишет Daily Beast со ссылкой на доклад компании ESET на конференции по безопасности Blue Hat.
Первый намек на эту программу был обнаружен в марте этого года в приложении Absolute LoJack, которое позволяет владельцам ноутбуков определить местоположение похищенного устройства или дистанционно удалить с компьютера конфиденциальную информацию. Хакеры скопировали фоновый процесс этого приложения, который сохраняет контакт с его серверами, и сделали так, чтобы она отправляла информацию на сервер взломщиков.
Кроме того, как подчеркивает издание, LoJax играет роль телохранителя для вируса, найденного в приложении Absolute Lojack. При каждой перезагрузке взломанный чип UEFI проверяет, что вирус все еще находится на жестком диске, и в случае отсутствия переустанавливает его.