Мадуро рассказал о значении встречи с Трампом

МЕХИКО, 29 сен – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в пятницу, что возможная встреча с американским коллегой Дональдом Трампом может изменить многое.
"Если удастся добиться этой встречи с Трампом, многие вещи изменятся", — приводит канал Globovision заявление Мадуро по возвращении из Нью-Йорка в Каракас.
По словам венесуэльского лидера, у него достаточно "смелости и отваги", чтобы установить уважительный диалог на высоком уровне с США. "Знаю, что если это произойдет, это будет очень позитивно", – сказал Мадуро.