Политолог прокомментировал ситуацию вокруг кандидата в Верховный суд США

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Предложенный президентом США Дональдом Трампом кандидат в члены верховного суда США Бретт Кавано устроил обе партии, но назвать это свидетельством их поддержки самого Трампа нельзя, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.
"И этот факт свидетельствует о том, что, в общем, это была проходная кандидатура и она устроила и республиканцев, и демократов, но я бы не делал далекоидущих выводов относительно будущего Трампа в связи именно с этим", — заявил Гарбузов.
Тем не менее, если оценивать ситуацию в целом, по мнению эксперта, "Трамп за то время сумел наладить контакты с республиканской элитой. И некоторые расценивают это как аванс на то, что у Трампа есть будущее, во всяком случае, на предстоящих президентских выборах, хотя до них еще достаточно далеко".
В целом функции Верховного суда в США связаны с определением, соответствуют ли конституции законодательные акты. Так как Трамп в своей политике встал на путь проведения своей политики с помощью президентских указов и директив, пока к оценке его действий верховный суд не привлекается.
Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Российские власти отрицают обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными.