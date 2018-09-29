Политолог прокомментировал ситуацию вокруг кандидата в Верховный суд США

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Предложенный президентом США Дональдом Трампом кандидат в члены верховного суда США Бретт Кавано устроил обе партии, но назвать это свидетельством их поддержки самого Трампа нельзя, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Судебный комитет сената США поддержал в пятницу предложенного Трампом кандидата после трех недель разбирательств из-за выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах. Однако голосование в общем составе сената пока отложено для проведения расследования, которое началось после обвинений нескольких женщин в адрес Кавано о сексуальных домогательствах в 1980-е годы.

"И этот факт свидетельствует о том, что, в общем, это была проходная кандидатура и она устроила и республиканцев, и демократов, но я бы не делал далекоидущих выводов относительно будущего Трампа в связи именно с этим", — заявил Гарбузов.

Тем не менее, если оценивать ситуацию в целом, по мнению эксперта, "Трамп за то время сумел наладить контакты с республиканской элитой. И некоторые расценивают это как аванс на то, что у Трампа есть будущее, во всяком случае, на предстоящих президентских выборах, хотя до них еще достаточно далеко".

Сама перспектива назначения в Верховный суд предложенного Трампом кандидата на данный момент имеет мало практического значения для президента по сравнению с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", о привлечении к этой связи Верховного суда речи не идет, подчеркнул политолог.

В целом функции Верховного суда в США связаны с определением, соответствуют ли конституции законодательные акты. Так как Трамп в своей политике встал на путь проведения своей политики с помощью президентских указов и директив, пока к оценке его действий верховный суд не привлекается.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Российские власти отрицают обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными.