Саакшвили призвал судить Порошенко за госизмену

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Петр Порошенко мог стать величайшим деятелем Украины, но "променял эту возможность на несколько миллиардов долларов". Такое мнение в интервью телеканалу NewsOne выразил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Запись эфира опубликована на YouTube-аккаунте телеканала.

По его мнению, Порошенко мог бы превзойти по величию таких деятелей, как Иван Мазепа и Богдан Хмельницкий.

"Он мог бы стать более великим, чем Мазепа или Хмельницкий. Он мог бы стать новым Черчиллем Европы. Я верил в его амбицию, а у него одна амбиция — лавочника с бессарабского привоза", — заявил Саакашвили.

Кроме того, он назвал последние пять лет президентства Порошенко "потерянными" для украинского народа.

"У меня ощущение потерянного времени для народа Украины. Украинцы потеряли пять лет своей жизни, что в теперешнюю эпоху — целая вечность. Последние пять лет — потерянные для Украины. Много потерянных жизней, несколько миллионов потерянного населения, которое уехало, потерянные возможности. Я желаю народу побыстрее преодолеть непонимание и наверстать это время", — сказал экс-президент Грузии.

Саакашвили добавил, что украинский президент вскоре может быть осужден за госизмену, и посоветовал ему найти хорошего адвоката.

"Порошенко я пожелаю найти хорошего адвоката, который будет защищать его, когда его будут судить за коррупцию, хищения многомиллиардного имущества Украины и то, что он использовал государственную власть для личного обогащения, подвел всех украинцев, и, может быть, за государственную измену", — подчеркнул Саакашвили.