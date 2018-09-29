Президент Туркмении отправляется в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН

АШХАБАД, 29 сен — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в субботу отправляется в Нью-Йорк для участия в 73-й сессии Генассамблеи ООН.
В ходе визита Бердымухамедов выступит на сессии Генеральной ассамблеи ООН и озвучит видение Ашхабада ключевых проблем современности, а также пути их решения.
Глава государства расскажет и о том, какие меры намерен принять Туркменистан для расширения сотрудничества с ООН.
Туркмено-американский деловой совет является структурой, отвечающей за развитие сотрудничества между Туркменистаном и бизнес-сообществом США.