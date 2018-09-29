Лавров призвал Запад вразумить Украину

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал страны Запада вразумить власти Украины.
Глава МИД напомнил, что Киев все чаще стал угрожать применением силовых сценариев разрешения противостояния.
По словам Лаврова, те, кто "опекает" киевские власти, должны вразумить своих "подопечных", заставить их прекратить блокаду Донбасса, а также дискриминацию национальных меньшинств на всей территории страны.
Министр подчеркнул, что Москва поддерживает деятельность миссии ОБСЕ на Украине.
Вопрос о миротворцах в Донбассе
Украина настаивает, что миротворческая операция ООН должна иметь широкий мандат. Киев считает необходимым размещение контингента по всей территории Донбасса, вплоть до российской границы.
В апреле 2014 года новые власти Украины начали военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве за два месяца до этого. Согласно последним данным ООН, число жертв конфликта превысило 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, которая регламентирует шаги по деэскалации конфликта. Однако и после заключения соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.