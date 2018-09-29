Лавров призвал Запад вразумить Украину

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал страны Запада вразумить власти Украины.

По его словам, вместо выполнения Минских соглашений и установления диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками Киев тешит себя иллюзиями насчет ввода в Донбасс оккупационных сил при поддержке западных государств.

Глава МИД напомнил, что Киев все чаще стал угрожать применением силовых сценариев разрешения противостояния.

По словам Лаврова, те, кто "опекает" киевские власти, должны вразумить своих "подопечных", заставить их прекратить блокаду Донбасса, а также дискриминацию национальных меньшинств на всей территории страны.

Министр подчеркнул, что Москва поддерживает деятельность миссии ОБСЕ на Украине.

Вопрос о миротворцах в Донбассе

Украина настаивает, что миротворческая операция ООН должна иметь широкий мандат. Киев считает необходимым размещение контингента по всей территории Донбасса, вплоть до российской границы.

Владимир Путин введение миротворцев ООН на Украину поддержал, при этом выступив против широкого мандата. Президент отметил, что основной функцией миссии должно стать обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ. Также Россия предлагает разместить контингент только на линии разграничения.

В апреле 2014 года новые власти Украины начали военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве за два месяца до этого. Согласно последним данным ООН, число жертв конфликта превысило 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, которая регламентирует шаги по деэскалации конфликта. Однако и после заключения соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.