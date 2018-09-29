В Бельгии потребовали провести парламентское расследование ситуации с АЭС

БРЮССЕЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Экологи Бельгии потребовали провести парламентское расследование в связи с сообщениями в СМИ о том, что оператор бельгийских АЭС, зная в течение многих лет о проблемах с состоянием бетонных конструкций, якобы откладывал инвестиции ради увеличения финансовых показателей.

В настоящее время в Бельгии работают лишь два из семи реакторов, а в ноябре на профилактику будет остановлен еще один. В бетонных конструкциях нескольких АЭС специалисты ранее выявили дефекты. Власти не исключали, что в ноябре на пике потребления может возникнуть дефицит мощностей.

Ранее бельгийские телеканалы RTBF и VRT распространили сюжет, в котором анонимный сотрудник компании-оператора Engie-Electrabel утверждал, что о проблемах с состоянием бетона на АЭС было известно еще с 90-х годов, но якобы было принято решение оттягивать время инвестиций, чтобы не портить показатели прибыли. Компания категорически опровергла эти утверждения, заявив, что ежегодно инвестирует 200 миллионов евро в поддержание инфраструктуры.

Между тем на сообщения в СМИ отреагировали экологи из организации Bond Beter Leefmilieu, призвавшие провести парламентское расследование, а также запросить объяснения у Федерального агентства по ядерному контролю.

"Считаем неприемлемым решение эксплуатировать АЭС, несмотря на внутренние отчеты, в которых говорилось о проблемах с бетоном", — говорится в заявлении на сайте организации.

"Мы выражаем очень большую озабоченность по поводу ядерной безопасности в нашей стране. Как объяснить, что трещины были выявлены во внешней оболочке АЭС "Тианж-2", но при этом Агентство по атомному контролю не обследовало другие объекты на предмет таких же проявлений?"- говорится в сообщении.

"Более чем когда-либо ясно, что мы не можем продолжать полагаться на старые и все менее надежные атомные электростанции", — заключили экологи.

В конце марта правительство Бельгии утвердило федеральную энергетическую стратегию, подтверждающую отказ к 2025 году от использования в стране атомной энергетики. Для частичного замещения электромощностей власти планируют с 2020 года разрешить строительство новых ветровых электростанций вдоль побережья.