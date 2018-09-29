Первый новейший истребитель F-35B разбился в США

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В американском штате Южная Каролина потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35B. Об этом сообщили в Корпусе морской пехоты Соединенных Штатов.
Пилот в ходе аварии успел воспользоваться катапультой и находится под наблюдением медиков.
Это первый случай крушения самолета данного типа.
Истребитель F-35B находился в составе тренировочной эскадрильи в округе Бьюфорт.
Боевое применение
Самолет разбился на следующий день после того, как в Афганистане впервые в боевой обстановке был использован F-35B. Как заявили в минобороны США, самолет успешно атаковал наземные цели.
Истребитель F-35B
Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II стала самой дорогостоящей в истории производства оружия, США потратили на нее около полутора триллиона долларов. Столкнувшись с рядом проблем, разработчики превысили запланированную норму расходов на сотни миллиардов.
Истребитель ввели в строй на семь лет позже, чем ранее планировалось.
Новый самолет F-35 разработали в трех вариантах: наземный истребитель для нужд американских ВВС, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, а также палубный истребитель для нужд американского ВМС.
Модификация F-35B является единственной из трех, которая способна садится вертикально. Для взлета ей требуется минимальная дистанция.
Стоимость одного изделия составляет 150 миллионов долларов. Каждый час полета самолета обходится в 35 тысяч.
Выявленные уязвимости
Как писал журнал National Interest, истребитель F-35 оказался уязвим для ударов молний из-за своих конструктивных особенностей.
Также журнал указал на риск детонации топливных баков F-35 из-за попадания молнии.