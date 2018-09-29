Первый новейший истребитель F-35B разбился в США

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В американском штате Южная Каролина потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35B. Об этом сообщили в Корпусе морской пехоты Соединенных Штатов.

Инцидент произошел в районе Грейс Хилл около Кларендон-роуд и Джо-Аллен-драй накануне в 11:45 (18:45 мск).

Пилот в ходе аварии успел воспользоваться катапультой и находится под наблюдением медиков.

Это первый случай крушения самолета данного типа.

Истребитель F-35B находился в составе тренировочной эскадрильи в округе Бьюфорт.

Боевое применение

Самолет разбился на следующий день после того, как в Афганистане впервые в боевой обстановке был использован F-35B. Как заявили в минобороны США, самолет успешно атаковал наземные цели.

Истребитель F-35B

F-35 находится на вооружении Соединенных Штатов, а также ряда союзников. В числе желающих его купить была и Турция, но администрация США заморозила сделку на фоне намерения Анкары купить российские зенитно-ракетных комплексы С-400.

Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II стала самой дорогостоящей в истории производства оружия, США потратили на нее около полутора триллиона долларов. Столкнувшись с рядом проблем, разработчики превысили запланированную норму расходов на сотни миллиардов.

Истребитель ввели в строй на семь лет позже, чем ранее планировалось.

Новый самолет F-35 разработали в трех вариантах: наземный истребитель для нужд американских ВВС, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, а также палубный истребитель для нужд американского ВМС.

Модификация F-35B является единственной из трех, которая способна садится вертикально. Для взлета ей требуется минимальная дистанция.

Стоимость одного изделия составляет 150 миллионов долларов. Каждый час полета самолета обходится в 35 тысяч.

Выявленные уязвимости

Как писал журнал National Interest, истребитель F-35 оказался уязвим для ударов молний из-за своих конструктивных особенностей.

Корпус морской пехоты США в начале августа запросил переносные громоотводы для защиты истребителей F-35B, развернутых на американской базе Ивакуни на японском острове Хонсю. Это решение объяснили отсутствием у F-35 должного уровня пассивной защиты от ударов молний из-за того, что истребители построены из композитных материалов.

Также журнал указал на риск детонации топливных баков F-35 из-за попадания молнии.