Тегеран назвал ожидаемую дату внедрения механизма для расчетов с ЕС

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Тегеран рассчитывает, что финансовый механизм ЕС для расчетов с Ираном начнет действовать до нового круга санкций США в ноябре, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

Ранее страны-члены "пятерки" и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США.

"По проведенным с европейцам переговорам, механизм банковского и торгового обмена начнет действовать до начала второго круга американских санкций", — заявил Аракчи агентству IRNA.

"Европейцы должны установить предложенный механизм до объявленных США санкций в нефтяном и банковском секторах 4 ноября. Или по меньшей мере должна определиться его структура, а часть этих механизмов начать работать. Европейцы знают нашу точку зрения, что до 4 ноября по крайней мере части этого механизма должна начать реализовываться", — добавил он.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций.