Избранный президент Мексики выступил за трехстороннее соглашение по НАФТА

МЕХИКО, 29 сен – РИА Новости. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор считает необходимым сохранить трехсторонний формат соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА.

"НАФТА появилось как трехстороннее соглашение, мы хотим, чтобы соглашение продолжалось именно как трехстороннее", — заявил в пятницу Обрадор в городе Керетаро.

По его словам, он переговорил по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и сообщил, что Мексика надеется на достижение соглашений между Вашингтоном и Оттавой. "Мы не будем пересматривать то, что уже достигнуто, чтобы не ставить в опасность будущее экономики и финансовую стабильность. Мы уже закончили переговоры с США и теперь ждем понимания между США и Канадой. Мы продвигаемся вперед, так как у нас есть предварительное соглашение с США, эти переговоры прошли при нынешнем правительстве, но мы поддерживаем его", — отметил Обрадор.

При этом будущий президент, вступающий в должность 1 декабря, заявил, что для завершения переговоров нет какой-то "фатальной даты".

США, Мексика и Канада по настоянию Дональда Трампа ведут переговоры по актуализации зоны свободной торговли НАФТА. Трамп заявлял также, что предпочел бы раздельные торговые договоры с Мехико и Оттавой, что почти наверняка поставило бы крест на НАФТА.