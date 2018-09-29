Еще миллиард китайцев. Пекин отменит ограничение по рождаемости

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Игорь Гашков. Власти Китая могут отказаться от политики "одна семья — двое детей". По данным местных СМИ, близких к правительственным кругам, это обсуждается на уровне руководства Коммунистической партии. Население стремительно стареет — по прогнозам Всемирного банка, к 2050-му демографическая ситуация станет критической. А с молодежью возникают проблемы.

Иначе их обойдет Индия

Сокращение рождаемости в XX веке сильно сказалось на психологии китайцев. Из-за чрезвычайного внимания в семье к единственному ребенку детей в Китае называют "маленькие императоры". Повзрослев, эти изнеженные создания неохотно берутся за тяжелую и низкооплачиваемую работу. Новое поколение решили воспитывать строже. Для мальчиков, родившихся в 1990-е и нулевые, выпустили учебник под названием "Маленькие мужчины" с описанием обязанностей сильного пола. Будущим отцам семейств объясняют, что они должны зарабатывать деньги, почтительно относиться к старшим и быть выносливыми. Впрочем, особенностями воспитания демографические трудности Китая не исчерпываются.

Вплоть до 2010-х государство усиленно пропагандировало малодетность. Еще несколько лет назад уличная реклама твердила чуть не на каждом углу: "Мало детей, но хороших, — вот польза для страны и народа", "Матери всего мира устали так много рожать". Использовались и экономические аргументы: "Качество жизни падает, если детей много". Но чаще речь шла об образе жизни: "Жениться поздно, рожать поздно, поменьше детей, но хороших, — вот секрет счастья до гробовой доски". Теперь позиция китайских властей смягчилась.

В последние месяцы многое указывает на изменение демографической политики. Весной Пекин распустил комиссию, отвечавшую за обеспечение двудетности. В августе любые упоминания о планировании ребенка исчезли из семейного законодательства. Тогда же проправительственные издания Procuratorate Daily и People’s Daily сообщили, что ссылки на регулирование деторождения изымут из проекта нового Гражданского кодекса, который должны принять в 2020 году. Следуя наметившейся тенденции, почта выпустила марки, посвященные наступающему году Свиньи: изображена "семейная пара" с приплодом из трех поросят. Необычный дизайн сразу привлек внимание наблюдателей: государственные организации КНР раньше никогда не поддерживали многодетность.

Официальный Пекин не готов подтвердить, что с политикой "одна семья — двое детей" полностью покончено. Изменения в законодательстве объясняют устранением избыточности в правовых актах. Однако о планировании семьи руководители партии рассуждают все менее охотно. Впервые с 1979 года этим вопросом не занимается ни один государственный орган. А в сентябре стало известно, что правительственная комиссия по здравоохранению закрыла три подразделения, ведавших этой сферой.

Очевидно, в руководстве КПК недовольны результатами демографической реформы 2015-2016 годов. Тогда Пекин отказался от политики "одна семья — один ребенок", проводимой последние полвека, и заменил ее нормой о двудетности. В прошлое ушли штрафы за "лишних" детей. Но рождаемость оказалась ниже ожидавшейся, трудоспособное население продолжает сокращаться.

Пусть платят за бездетность

© AP Photo / Muhammed Muheisen Дети на улице Пекина © AP Photo / Muhammed Muheisen Дети на улице Пекина

Китайские эксперты обсуждают радикальный вариант решения проблемы. В августе газета Xinhua Daily, официальный орган Коммунистической партии Китая в провинции Цзяньси, опубликовала статью двух экономистов под названием "Увеличить рождаемость: задачи демографического развития КНР в новую эпоху". Ученые предложили: пусть те, кто не родил второго ребенка, платят налог. Эти деньги можно направить в фонд поддержки материнства, а после рождения второго ребенка вернуть счастливым родителям. Статья вызвала резонанс в китайском интернете, встретившем рекомендации проправительственного издания в штыки.

Не желая социальных проблем, власти могут пойти и другим путем: приплачивать за детей. В стране пока нет регулярных семейных пособий — это серьезные расходы, ведь стоимость жизни в мегаполисах приблизилась к европейской. В прошлом году ходили слухи, что многодетным все таки будут платить. Журналисты французского France Info, проведя опрос на улицах Шанхая, выяснили: горожане не прочь завести несколько детей, но ждут от государства помощи на внушительную сумму более 30 тысяч юаней (примерно 300 тысяч рублей) в месяц. Таких средств в бюджете, скорее всего, не найдется. А социальная нагрузка все равно продолжит усиливаться из-за увеличения числа пенсионеров.

Остается один выход — ждать. Китайские демографы надеются, что бэби-бум хоть с запозданием, но наступит. Некоторые рассчитывают на рост рождаемости уже сейчас, другие говорят о среднесрочной перспективе. Если же предпринятые меры не подействуют, Пекин пойдет на решительные реформы.

Надежда на роботов

Демографические проблемы способны затормозить экономику, уверены опрошенные РИА Новости эксперты. "Это одна из причин сокращения темпов роста экономики КНР в 2010-е годы", — отмечает доцент ВШЭ Петр Мозиас. По его словам, речь идет о снижении важного показателя, влияющего на темпы развития, — демографического дивиденда. "Не так давно Китай переживал период, когда рождаемость была низкой и нагрузка на семьи из-за небольшого числа иждивенцев невысокой, а вот молодые рабочие руки имелись в избытке. Пекин воспользовался этим. Однако от демографического дивиденда уже ничего не осталось", — говорит Мозиас. Поэтому увеличиваются расходы на оплату труда, что сказывается на стоимости товаров.

Предприниматели, заинтересованные в дешевой рабочей силе, обращаются к другим странам, в частности, к Индии, указывает профессор ВШЭ Алексей Маслов. Он не верит, что Китаю удастся омолодить нацию. "Шестьдесят процентов населения КНР сегодня — горожане, у них нет стимулов рожать детей, хотя для этого созданы все условия. Люди попросту не хотят второго ребенка, они боятся расходов", — считает Маслов. Именно по этой причине к 2030-м годам страну ожидает демографическая яма, прогнозирует востоковед.

Заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский полагает, что Пекин сделает ставку на развитие высокотехнологичного направления — робототехники. В этой сфере Китай уже занимает одно из ведущих мест в мире. При автоматизации труда, в которую сегодня вкладываются большие деньги, восстановление рождаемости может и не понадобиться.