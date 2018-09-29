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Еще миллиард китайцев. Пекин отменит ограничение по рождаемости

(обновлено: 08:07 29.09.2018)
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© AFP 2018 / stringerМодели на показе J.Queen & Little Queen Се Jiaqi во время недели моды в ПекинеМодели на показе J.Queen & Little Queen Се Jiaqi во время недели моды в Пекине
© AFP 2018 / stringer

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Игорь Гашков. Власти Китая могут отказаться от политики "одна семья — двое детей". По данным местных СМИ, близких к правительственным кругам, это обсуждается на уровне руководства Коммунистической партии. Население стремительно стареет — по прогнозам Всемирного банка, к 2050-му демографическая ситуация станет критической. А с молодежью возникают проблемы.

Иначе их обойдет Индия

Потртрет председателя КНР Си Цзиньпиня и его предшественников на этом посту в военно-историческом музее в Пекине, Китай. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong
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Сокращение рождаемости в XX веке сильно сказалось на психологии китайцев. Из-за чрезвычайного внимания в семье к единственному ребенку детей в Китае называют "маленькие императоры". Повзрослев, эти изнеженные создания неохотно берутся за тяжелую и низкооплачиваемую работу. Новое поколение решили воспитывать строже. Для мальчиков, родившихся в 1990-е и нулевые, выпустили учебник под названием "Маленькие мужчины" с описанием обязанностей сильного пола. Будущим отцам семейств объясняют, что они должны зарабатывать деньги, почтительно относиться к старшим и быть выносливыми. Впрочем, особенностями воспитания демографические трудности Китая не исчерпываются.

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкДети ожидают начала своего выступления на школьном празднике в Маньчжурии
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Дети ожидают начала своего выступления на школьном празднике в Маньчжурии

Вплоть до 2010-х государство усиленно пропагандировало малодетность. Еще несколько лет назад уличная реклама твердила чуть не на каждом углу: "Мало детей, но хороших, — вот польза для страны и народа", "Матери всего мира устали так много рожать". Использовались и экономические аргументы: "Качество жизни падает, если детей много". Но чаще речь шла об образе жизни: "Жениться поздно, рожать поздно, поменьше детей, но хороших, — вот секрет счастья до гробовой доски". Теперь позиция китайских властей смягчилась. 

В последние месяцы многое указывает на изменение демографической политики. Весной Пекин распустил комиссию, отвечавшую за обеспечение двудетности. В августе любые упоминания о планировании ребенка исчезли из семейного законодательства. Тогда же проправительственные издания Procuratorate Daily и People’s Daily сообщили, что ссылки на регулирование деторождения изымут из проекта нового Гражданского кодекса, который должны принять в 2020 году. Следуя наметившейся тенденции, почта выпустила марки, посвященные наступающему году Свиньи: изображена "семейная пара" с приплодом из трех поросят. Необычный дизайн сразу привлек внимание наблюдателей: государственные организации КНР раньше никогда не поддерживали многодетность.

Официальный Пекин не готов подтвердить, что с политикой "одна семья — двое детей" полностью покончено. Изменения в законодательстве объясняют устранением избыточности в правовых актах. Однако о планировании семьи руководители партии рассуждают все менее охотно. Впервые с 1979 года этим вопросом не занимается ни один государственный орган. А в сентябре стало известно, что правительственная комиссия по здравоохранению закрыла три подразделения, ведавших этой сферой.

Очевидно, в руководстве КПК недовольны результатами демографической реформы 2015-2016 годов. Тогда Пекин отказался от политики "одна семья — один ребенок", проводимой последние полвека, и заменил ее нормой о двудетности. В прошлое ушли штрафы за "лишних" детей. Но рождаемость оказалась ниже ожидавшейся, трудоспособное население продолжает сокращаться.

Пусть платят за бездетность

Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Китайские эксперты обсуждают радикальный вариант решения проблемы. В августе газета Xinhua Daily, официальный орган Коммунистической партии Китая в провинции Цзяньси, опубликовала статью двух экономистов под названием "Увеличить рождаемость: задачи демографического развития КНР в новую эпоху". Ученые предложили: пусть те, кто не родил второго ребенка, платят налог. Эти деньги можно направить в фонд поддержки материнства, а после рождения второго ребенка вернуть счастливым родителям. Статья вызвала резонанс в китайском интернете, встретившем рекомендации проправительственного издания в штыки.

© AP Photo / Muhammed MuheisenДети на улице Пекина
© AP Photo / Muhammed Muheisen
Дети на улице Пекина

Не желая социальных проблем, власти могут пойти и другим путем: приплачивать за детей. В стране пока нет регулярных семейных пособий — это серьезные расходы, ведь стоимость жизни в мегаполисах приблизилась к европейской. В прошлом году ходили слухи, что многодетным все таки будут платить. Журналисты французского France Info, проведя опрос на улицах Шанхая, выяснили: горожане не прочь завести несколько детей, но ждут от государства помощи на внушительную сумму более 30 тысяч юаней (примерно 300 тысяч рублей) в месяц. Таких средств в бюджете, скорее всего, не найдется. А социальная нагрузка все равно продолжит усиливаться из-за увеличения числа пенсионеров.

Остается один выход — ждать. Китайские демографы надеются, что бэби-бум хоть с запозданием, но наступит. Некоторые рассчитывают на рост рождаемости уже сейчас, другие говорят о среднесрочной перспективе. Если же предпринятые меры не подействуют, Пекин пойдет на решительные реформы.

Надежда на роботов

Китай. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Демографические проблемы способны затормозить экономику, уверены опрошенные РИА Новости эксперты. "Это одна из причин сокращения темпов роста экономики КНР в 2010-е годы", — отмечает доцент  ВШЭ Петр Мозиас. По его словам, речь идет о снижении важного показателя, влияющего на темпы развития, — демографического дивиденда. "Не так давно Китай переживал период, когда рождаемость была низкой и нагрузка на семьи из-за небольшого числа иждивенцев невысокой, а вот молодые рабочие руки имелись в избытке. Пекин воспользовался этим. Однако от демографического дивиденда уже ничего не осталось", — говорит  Мозиас. Поэтому увеличиваются расходы на оплату труда, что сказывается на стоимости товаров. 

Предприниматели, заинтересованные в дешевой рабочей силе, обращаются к другим странам, в частности, к Индии, указывает профессор ВШЭ Алексей Маслов. Он не верит, что Китаю удастся омолодить нацию. "Шестьдесят процентов населения КНР сегодня — горожане, у них нет стимулов рожать детей, хотя для этого созданы все условия. Люди попросту не хотят второго ребенка, они боятся расходов", — считает Маслов. Именно по этой причине к 2030-м годам страну ожидает демографическая яма, прогнозирует востоковед. 

Заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский полагает, что Пекин сделает ставку на развитие высокотехнологичного направления — робототехники. В этой сфере Китай уже занимает одно из ведущих мест в мире. При автоматизации труда, в которую сегодня вкладываются большие деньги, восстановление рождаемости может и не понадобиться.

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