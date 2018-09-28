Лавров сообщил об отсутствии результатов встречи ближневосточного квартета

ООН, 28 сен — РИА Новости. Представители ближневосточного квартета провели встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН, однако результата встреча не дала, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы никогда не бросали механизм для посреднической работы — это квартет. И посланники квартета собиралась здесь, в Нью-Йорке, на полях Генассамблеи. Практически никаких результатов не вышло. Они встретились и сообщили друг другу, что они думают по поводу положения дел", — сказал министр на пресс-конференции по итогам 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Лавров подчеркнул, что Россия привержена решению Совбеза ООН в выполнении арабской мирной инициативы.