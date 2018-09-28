Лавров назвал условия подготовки новой встречи Путина и Трампа

ООН, 28 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о перспективах встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, заявил, что когда прозвучат предложения по срокам, тогда стороны будут определяться.
В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов США и РФ. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.