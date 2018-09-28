Лавров назвал условия подготовки новой встречи Путина и Трампа

ООН, 28 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о перспективах встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, заявил, что когда прозвучат предложения по срокам, тогда стороны будут определяться.

"Президент Путин получил приглашение от Трампа, президент Трамп также имеет приглашение посетить Российскую Федерацию. Когда все будут готовы и когда прозвучат предложения по срокам, тогда, наверное, можно будет определяться", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов США и РФ. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.