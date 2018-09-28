Лавров предостерег Израиль от нанесения ударов по Ливану

ООН, 28 сен — РИА Новости. Россия предостерегает Израиль от возможного нанесения военных ударов по Ливану, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции.

"Это было бы серьезным нарушением международного права, и мы решительно были бы против таких действий, но мы предостерегаем от каких бы то ни было нарушений резолюций Совбеза ООН", — заявил Лавров, отвечая на вопрос, нанесет ли Израиль удары по окрестностям аэропорта неподалеку от Бейрута из-за якобы наличия там ракет экстремистов.