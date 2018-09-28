Волкер продвигает противоречащие Минским соглашениям идеи, заявил Лавров

ООН, 28 сен — РИА Новости. Специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер продвигает идеи, которые перечёркивают Минские соглашения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Соединенные Штаты назначили господина Курта Волкера представителем по украинскому урегулированию. Он несколько раз встречался с нашим представителем Владиславом Сурковым. (Он — ред.) продвигает идеи, которые просто перечеркивают договоренности, достигнутые в Минске руководителями России, Германии, Франции и Украины", — заявил Лавров на пресс-конференции на полях генассамблеи ООН.