Лавров напомнил о примерах вмешательства США в дела других стран

ООН, 28 сен – РИА Новости. Существует "миллион примеров" открытого вмешательства США в дела других стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Но если говорить о вмешательстве в принципе, знаете, у нас примеров миллион того, как Соединенные Штаты открыто, не стесняясь, требуют от того или иного правительства занимать ту или иную позицию", — сказал Лавров.

В США ведется расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле. Расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, а также обе палаты конгресса США. Российские власти отрицают обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными. Президент США называет расследование Мюллера "охотой на ведьм" и обвиняет демократов в попытках таким образом подорвать легитимность его президентства.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.