Лавров назвал односторонние санкции против Венесуэлы незаконными

ООН, 28 сен – РИА Новости. Односторонние санкции США против Венесуэлы незаконны и контрпродуктивны, Москва призывает вместо поощрения оппозиции способствовать национальному диалогу в Венесуэле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Любые односторонние санкции не только не законны, но и контрпродуктивны, в том числе для тех, кто эти санкции вводит, и результата достичь такими методами едва ли можно, если речь идет о странах, у которых есть собственное уважение к себе, к своим традициям, к своему народу", — заявил он на пресс-конференции по итогам участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он напомнил о 50-летнем санкционном режиме в отношении Кубы, который не изменил поведение кубинского руководства.

"Я уверен, что в отношении Венесуэлы эти санкции не будут результативны. Там надо договариваться, а договариваться сложно, потому что правительство вроде бы готово к этому, а оппозиция постоянно получает сигналы из-за рубежа, что мы вас поддерживаем, поэтому стимула договариваться и даже разговаривать с правительством у венесуэльской оппозиции, по крайней мере у части этой оппозиции, не существует. И внешние игроки вместо того, чтобы занимать чью-то сторону во внутреннем конфликте, должны призывать и правительство, и оппозиционные силы к тому, чтобы они садились и договаривались", — добавил Лавров, отметив, что иного пути для любого кризисного региона нет.

Ранее стало известно, что США ввели санкции против шести граждан Венесуэлы, включая главу минобороны страны Владимира Падрино Лопеса, супругу президента Николаса Мадуро Синитию Флорес и вице-президента Венесуэлы Делси Родригес. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте минфина США. Кроме того, санкции введены в отношении трех компаний из Венесуэлы и самолета G200 с бортовым номером N488RC.