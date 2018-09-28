В Мексике на вулкане Попокатепетль произошел выброс пепла

МЕХИКО, 28 сен – РИА Новости. Мексиканский вулкан Попокатепетль вблизи от столицы страны в пятницу выбросил столб пепла на высоту 1,4 километра, сообщает главное управление гражданской обороны штата Пуэбла.

По данным ведомства, пепел сейчас направляется в сторону штата Мехико. Пока предупреждения для жителей об опасности власти не распространяли.

При этом незадолго до начала выброса пепла в районе вулкана было зафиксировано землетрясение. Как сообщает Национальная сейсмологическая служба Мексики, эпицентр находился рядом с Попокатепетлем на глубине девяти километров.

Была ли связь между землетрясением и последующей активностью вулкана, не уточняется.