Алла Бут намерена провести независимое расследование дела мужа

БАНГКОК, 28 сен – РИА Новости. Алла Бут, жена российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме, начинает сбор средств для независимого расследования по докладам экспертных групп ООН Совету Безопасности, которые в середине 2000-х годов стали причиной сначала санкционного, а затем уголовного преследования ее мужа.

Бут был арестован в марте 2008 года в результате провокационной операции американских спецслужб на территории Таиланда, а через два года — вывезен из страны в США с нарушениями местного и американского законодательства. Позже суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным, россиянин был осужден на 25 лет тюрьмы. Виновным себя Бут не признал ни по одному пункту обвинения.

"Такое расследование необходимо, потому что оно не только способно восстановить доброе имя моего мужа, оклеветанного в докладах экспертных групп ООН. Оно также может открыть нам возможности для новой подачи ходатайства о пересмотре дела Виктора в американском суде", — сказала Алла Бут РИА Новости по телефону.

"Судья Шира Шейндлин, председательствовавшая на процессе Виктора, а затем рассматривавшая наше первое ходатайство о пересмотре дела, заявила тогда, что если нам удастся доказать, что доклады экспертных групп ООН 1998-2004 годов по нарушениям режима санкций ООН против ряда стран Африки, в которых речь идет о Викторе, оперировали ложной или ошибочной информацией, которая ввела Совет Безопасности в заблуждение, это станет достаточным основанием для пересмотра дела в США", — отметила Алла Бут.

Она напомнила, что пространные выдержки из упомянутых докладов составили значительную часть обвинительного заключения в деле ее мужа в США в качестве "характеризующих доказательств".

Проверки исполнения режима санкций, которыми ООН запрещала поставки вооружений в страны Африки, переживавшие гражданские конфликты, и в которых упоминается Бут, проводились несколькими группами назначенных Советом Безопасности экспертов-инспекторов в 1998-2004 годах. Результаты таких проверок, которые проводятся регулярно по любым режимам санкций ООН, то есть доклады экспертных групп, не имеют юридической силы. Их задача состоит в том, чтобы "выявить, назвать и пристыдить" нарушителей санкций и дать первичные основания правоохранительным органам стран-членов ООН для расследований и, в зависимости от их результатов, — уголовного преследования названных в них лиц.

Однако доклады экспертов ООН не всегда основываются на достоверной информации, и именно так произошло с докладами, в которых Виктор Бут выведен, как злостный нарушитель санкций ООН и торговец оружием, заявила РИА Новости Алла Бут.

"Привлеченные защитой Виктора специалисты еще в 2012 году провели тщательный анализ нескольких докладов и обнаружили множество подозрительных фактов", — рассказала она.

По ее словам, несмотря на то, что экспертные группы были разные и создавались по разным странам разными приказами Совбеза ООН, в их руководстве были одни и те же люди. Один из них – бывший работник некой неправительственной организации, который пришел на работу в ООН еще до начала экспертных проверок, с уже готовыми обвинениями в отношении Виктора Бута, отметила жена осужденного.

Также в докладах было найдено множество ссылок на неназванные "конфиденциальные источники", причем их информация не перепроверялась, подчеркнула она.

Кроме того, по словам Аллы Бут, среди тех источников, которые названы по именам, преобладали люди, у которых были причины предвзято относиться к Буту, прежде всего – его конкуренты по бизнесу авиаперевозок.

"Мы тогда передали справку, написанную нашими специалистами, в МИД РФ, и она там была встречена с интересом. Но в то время все собранные нами средства уходили на работу адвокатов в США, это был период рассмотрения апелляции, и тогда тщательное расследование организовать не удалось", — сказала она.

Сейчас учрежденный Аллой Бут фонд помощи россиянам, попавшим в сложное положение за рубежом, — "Дорога домой" — начинает собирать средства на это расследование.

"У нас готовы американские и британские специалисты по частным расследованиям, эксперты, в том числе бывшие инспекторы ООН. Они способны выяснить истину и доказать, что Виктор, с умыслом или без, был фактически оклеветан в докладах экспертных групп ООН, и эта клевета потом, в совершенно дословном виде, вошла в сотни документов американских спецслужб, стала причиной постановки задачи по аресту Виктора и проведения в его отношении провокационной операции, а затем составила значительную часть текста обвинительного заключения на процессе в Нью-Йорке", — сказала жена российского бизнесмена, находящегося в тюрьмах Таиланда и США более десяти лет.

"Теперь главное – собрать достаточно средств на эту работу", — сказала Алла Бут.