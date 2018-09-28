В Нигерии в результате вооруженного нападения погибли 18 человек

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Восемнадцать человек погибли в пятницу в городе Джос, столице штата Плато в Нигерии, в результате вооруженного нападения, сообщает местная газета Nigerian Tribune со ссылкой на источник.
Местные власти подтвердили изданию инцидент, заявив, что ситуация уже находится под контролем.
Вражда между кочевыми скотоводами фулани и оседлыми жителями нигерийских деревень носит постоянный характер. Перегоняя стада с места на место в поисках воды и корма для скота, кочевники часто вступают в конфликт из-за пастбищных земель, принадлежащих местным общинам. В подобных конфликтах только за последние несколько лет погибли тысячи людей.