Лавров призвал Белград и Приштину к диалогу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке. 28.08.2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке. 28.08.2018

ООН, 28 сен — РИА Новости. Россия призывает Белград и Приштину к диалогу и поддержит решение, которое будет приемлемо для Сербии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Обеспокоены стремлением открыть ещё один азимут противостояния в Европе — на этот раз на Балканах. Государства региона настойчиво затягивают в НАТО. Под заклинания о недопустимости вмешательства в их внутренние дела лидеры Европы и Америки лично агитируют за вступление балканских стран в Северо-Атлантический альянс", — сказал Лавров, выступая на Генассамблее ООН.

Он напомнил, что в Косово "санкционированное СБ ООН международное военное присутствие трансформируется в американскую базу".

"Создаются косовские вооруженные силы. Достигнутые при посредничестве ЕС договорённости между Белградом и Приштиной не выполняются. Россия призывает стороны к диалогу в соответствии с принципами резолюции 1244 СБ ООН и поддержит такое решение, которое будет приемлемо для Сербии", — добавил министр.