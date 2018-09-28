Иран выполняет обязательства по СВПД, заявил Лавров

ООН, 28 сен — РИА Новости. Иран полностью выполняет свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Москва будет делать все, чтобы сохранить сделку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр на Генассамблее ООН отметил, что денуклеаризация Корейского полуострова является частью задач, которые стоят перед мировым сообществом в сфере обеспечения нераспространения оружия массового уничтожения.

"На отсутствии прогресса в ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения, налаживается односторонний выход США из СВПД в нарушение резолюции 2231 — и это при том, что Иран полностью выполняет свои обязательства. Мы будем делать все, чтобы сохранить одобренную СБ ООН сделку", — заявил Лавров, выступая на Генассамблее ООН.