Лавров призвал Запад вразумить Киев

ООН, 28 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров призвал западные страны вразумить украинские власти.
"Те, кто опекает нынешние киевские власти, должны вразумить своих подопечных, заставить их прекратить блокаду Донбасса и дискриминацию национальных меньшинств на всей территории Украины", — сказал Лавров в ходе выступления на Генассамблее ООН.
Глава дипломатического ведомства отметил, что Россия поддерживает деятельность миссии ОБСЕ на Украине.
Миротворцы в Донбассе
Президент Владимир Путин поддержал введение миротворцев ООН на Украину. Однако российский лидер выступил против широкого мандата. Глава государства подчеркнул, что основной функцией миссии должно стать обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ. Кроме того, Москва предлагает разместить миротворческий контингент исключительно на линии разграничения.