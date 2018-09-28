Лавров призвал Запад вразумить Киев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке. 28.08.2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке. 28.08.2018

ООН, 28 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров призвал западные страны вразумить украинские власти.

Как отметил дипломат, Киев вместо выполнения Минских соглашений и установления диалога с ДНР и ЛНР тешит себя иллюзиями о введении в Донбасс оккупационных сил при поддержке Запада. Он напомнил, что украинские власти все чаще стали грозить силовыми сценариями решения конфликта.

"Те, кто опекает нынешние киевские власти, должны вразумить своих подопечных, заставить их прекратить блокаду Донбасса и дискриминацию национальных меньшинств на всей территории Украины", — сказал Лавров в ходе выступления на Генассамблее ООН.

Глава дипломатического ведомства отметил, что Россия поддерживает деятельность миссии ОБСЕ на Украине.

Миротворцы в Донбассе

Киев настаивает на том, что миротворческая операция ООН должна иметь широкий мандат. При этом украинские власти выступают за размещение контингента на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Президент Владимир Путин поддержал введение миротворцев ООН на Украину. Однако российский лидер выступил против широкого мандата. Глава государства подчеркнул, что основной функцией миссии должно стать обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ. Кроме того, Москва предлагает разместить миротворческий контингент исключительно на линии разграничения.