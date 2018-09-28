В Донбассе саперы ЛНР обезвредили неразорвавшиеся боеприпасы

ЛУГАНСК, 28 сен — РИА Новости. Саперы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики обезвредили три боеприпаса на территории шахты "Вергелевская", сообщил в пятницу журналистам представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Павел Максимов.

"Силами инженерных подразделений Народной милиции была обследована территория шахты "Вергелевская". Обнаружено и обезврежено три взрывоопасных предмета: две противотанковых мины и неразорвавшаяся граната от БМП-1", — рассказал Максимов.

В Народной милиции сообщили РИА Новости, что в ЛНР продолжаются работы по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.