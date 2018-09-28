В Донбассе саперы ЛНР обезвредили неразорвавшиеся боеприпасы

ЛУГАНСК, 28 сен — РИА Новости. Саперы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики обезвредили три боеприпаса на территории шахты "Вергелевская", сообщил в пятницу журналистам представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Павел Максимов.
В Народной милиции сообщили РИА Новости, что в ЛНР продолжаются работы по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.