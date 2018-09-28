На границе Газы шесть палестинцев погибли в стычках с израильскими военными

ГАЗА, 28 сен — РИА Новости. Шесть палестинцев погибли, 506 получили ранения в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа в пятницу, сообщил РИА Новости представитель местного минздрава Ашраф аль-Кидра.

Выступления продолжают полугодовую череду протестов "Великого марша возвращения" с участием тысяч жителей анклава, набирающих наибольшие обороты по пятницам. Ранее сообщалось о пяти жертвах и 290 пострадавших в пятницу.

"В результате израильской агрессии против мирных палестинцев, сегодня погибли шесть палестинцев и 506 получили ранения на восточных границах сектора Газа", — заявил аль-Кидра.

По подсчетам израильских военных, акции протеста собрали свыше 10 тысяч человек, которые кидают в солдат и разделительные заграждения камни и взрывные устройства и пытаются прорваться через границу. Армия в ответ применяет спецсредства и стрелковое оружие, а также нанесла удар с воздуха в северной части сектора Газа, говорится в сводке.

Всего, по данным минздрава, в выступлениях "марша возвращения", который идет с 30 марта, погибли 192 палестинца, около 21 тысячи были ранены.