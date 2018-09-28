Госдеп прокомментировал возможность второго перемирия в Афганистане

НЬЮ-ЙОРК, 28 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госдеп положительно относится к возможности второго прекращения огня в Афганистане, сказала на брифинге на полях Генассамблеи ООН первый зампомощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

Корреспондент РИА Новости попросил Уэллс прокомментировать заявления на Генассамблее премьер-министра Афганистана Абдуллы Абдуллы, который отметил важность перемирия в июне 2018 года. Премьер также сказал, что власти страны хотели бы объявить и второе прекращение огня, но им помешала некая "внешняя повестка дня". На вопрос, не были ли эти препятствия связаны с США, Уэллс не ответила.

"Я не уверена точно, о чем говорил доктор Абдулла. США поддерживает любое сокращение насилия", — сказала Уэллс.

"Июньское перемирие было во многих отношениях интересным и важным. Оно показало, во-первых, что "Талибан"* и афганское правительство контролируют военную ситуацию, поскольку обе стороны соблюдали перемирие. Оно также показало, что "Талибан"* потерял контроль, показало энтузиазм простых боевиков "Талибана"* относительно мира — они спонтанно отправлялись в города, общались с (правительственными) силами", — добавила Уэллс.

Перемирие продемонстрировало, что "Талибан"* готов к миру, считает зампомощника госсекретаря. "Многие их лидеры живут за пределами Афганистана и не испытывают давления ежедневных боевых действий и насилий. Именно лидеры сопротивляются мерам сокращения насилия", — сказала она.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"*, которое, по последним данным, контролирует около 50% территории страны. Параллельно с этим свое влияние в Афганистане усиливает террористическая группировка "Исламское государство"*.

*Террористические организации, запрещенные в России.