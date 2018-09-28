В Канаде более 130 детей пострадали от укусов ос при спортивном забеге

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Порядка 135 учащихся начальной школы пострадали от укусов ос во время участия в забеге в городе Камлупс в Канаде в четверг, сообщает местный телеканал Global News со ссылкой на директора школы Коллин Тополовец.

По словам Тополовец, один из бежавших наступил на осиное гнездо, что разозлило ос. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарные и поисково-спасательная команда.

"Предметом беспокойства всегда являются аллергии и анафилактический шок, когда мы лечим детей, которые были покусаны осами или пчелами", — приводит канал слова сотрудника службы скорой медицинской помощи канадской провинции Британская Колумбия Майкл Саат.

По словам директора школы, "всех детей после инцидента осмотрели в спортивном зале, во время осмотра у некоторых из детей проявилась реакция, и их доставили в больницу". Сейчас идет расследование происшествия.

Всего в забеге участвовали 215 детей. Он был посвящен памяти спортсмена и активиста Терри Фокса, который в 1980 году с одной ампутированной ногой отправился в забег, чтобы собрать средства на исследование борьбы с раком.