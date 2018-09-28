ЛОНДОН, 28 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Более половины сторонников Консервативной партии Великобритании хотели бы, чтобы премьер Тереза Мэй ушла с поста лидера партии до следующих парламентских выборов в 2022 году, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Ipsos MORI.

На вопрос "Когда бы вы хотели, чтобы Консервативная партия сменила лидера" 29% опрошенных ответили: "Как можно скорее". Еще 30% согласились с предложением "После Brexit, но до следующих выборов". При этом 32% заявили, что хотели бы смены лидера после будущих выборов и 1% признался, что не знают ответа на вопрос.

Проблемы у Мэй начались после ее попыток навязать кабинету министров свой план для переговоров с ЕС по условиям Brexit. Летом в знак протеста правительство покинули два самых последовательных сторонника "жесткого Brexit" — Борис Джонсон и Дэвид Дэвис. После этого в партии начался кризис — многие консерваторы выступили против Мэй и ее плана. Кризис в партии усугубляется, Джонсон продолжает атаковать Мэй, эксперты считают, что он может начать борьбу за пост лидера партии.

Положение Мэй усугубляет и фактический ее провал на переговорах с Брюсселем. После последнего раунда переговоров стороны расстались без какого-либо прогресса и под шквал взаимных обвинений в неуважении и нежелании идти на компромисс. Такое положение ставит Британию перед угрозой выхода из ЕС без "сделки", что существенно осложнит положение экономики страны, создаст трудности бизнесу и простым гражданам.

Британия выйдет из ЕС в конце марта 2019 года.

В опросе Ipsos MORI участвовали 1070 совершеннолетних британцев. Опрос проводился по телефону 14-18 сентября.