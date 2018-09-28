В Колумбии неверная жена с любовником вызвала такси, которое вел ее муж

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Колумбии женщина и ее любовник вызвали такси до мотеля, однако за рулем машины оказался ее супруг, сообщает издание El Espectador.

Колумбийка по имени Йеми скрывала свой роман более года. Намереваясь провести вечер в мотеле, пара вызвала такси через сервис Uber и, убедившись, что никому из них не знаком водитель по имени Леонардо, стала ожидать приезда машины.

Как оказалось, Леонардо в тот день одолжил машину супругу Йеми, который был его другом. Ничего не подозревавший муж узнал, кого ему предстоит везти, только в тот момент, когда пара села в такси.

Как сообщает El Espectador, версии случившегося в дальнейшем разнятся. По некоторым из них, паре удалось покинуть такси, другие же утверждают, что супруг Йеми закатил скандал.