В Китае объяснили важность отношений с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 28 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, рассказал, почему Пекин стремится развивать хорошие отношения с Москвой.

"Почему нам нужно укреплять отношения с Россией? Потому что Россия — наш самый большой сосед. Между соседними странами необходимо поддерживать дружественные отношения, поэтому мы прилагаем все усилия для установления таких добрососедских отношений", — прокомментировал Ван И отношение Китая к России.

Министр добавил, что у двух стран очень высокая степень экономической взаимодополняемости.

"Нам нужны энергетические ресурсы, нефть, природный газ. России нужны наши производственные товары, поэтому наши экономические отношения становятся все более и более тесными", — заявил Ван И.

Он также напомнил, что Россия — постоянный член Совета безопасности ООН.

"Во многих международных вопросах у нас с Россией одинаковая позиция", — сказал министр и добавил, что Китай стремится развивать отношения со всеми странами.

Комментируя участие Китая в российских военных маневрах "Восток-2018", Ван И пояснил, что это нормальные военные контакты.

Он напомнил, что раньше китайские военные участвовали в американских учениях RIMPAC, но потом Пекин перестали приглашать. Если США поменяют свое мнение, то Китай может об этом подумать, заключил Ван И.